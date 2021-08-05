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Слідкуйте за сайтом президента: Данілов розповів, чи будуть санкції проти Коломойського

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 22:28
Слідкуйте за сайтом президента: Данілов розповів, чи будуть санкції проти Коломойського Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки України (РНБО) Олексій Данілов рекомендував стежити за сайтом президента. За його словами, там з'являться нові прізвища українських олігархів, яких включать в санкційні списки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова виданню "Новий час".

В ході бесіди у Данілова запитали за яким принципом вводяться санкції проти українських олігархів і чи з'являться в списку нові прізвища, зокрема Ігоря Коломойського, Олександра Дубинського та Андрія Деркача.

Секретар РНБО відповів, що всі, введені проти громадян України санкції, розміщені на сайті президента країни. "Всі санкції, вже введені проти громадян України, розміщені на сайті президента. Ніяких санкцій в таємному режимі немає", - підкреслив він.

За його словами, якби проти згаданих вище олігархів були введені санкції, то їх би опублікували.

"Чи будуть вони (санкції - ред.)? Слідкуйте за сайтом президента, там обов'язково з'являться Додаткові прізвища, імена та по батькові", - додав Данилов.

Нагадаємо, 16 липня на засіданні РНБО доручив до 7 вересня розробити проєкт системи моніторингу олігархів.

Зазначимо, 18 червня РНБО ввела санкції щодо українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

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РНБО Олексій Данілов Санкції
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