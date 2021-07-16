ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СНБО до 7 сентября разработает систему мониторинга олигархов

Новина українською →
Киев, Пятница 16 июля 2021 18:53
СНБО до 7 сентября разработает систему мониторинга олигархов Фото: СНБО до 7 сентября разработает систему мониторинга олигархов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО завершить разработку мониторинга олигархов до 7 сентября. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время сегодняшнего брифинга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг по результатам заседания СНБО.

"В аппарате СНБО эта разработка велась длительное время. К этой работе теперь будут приобщаться органы власти, СБУ, наше разведывательное сообщество. Это будет совместная система мониторинга", - отметил Данилов.

В частности, секретарь СНБО добавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады.

"Все будет понятно – относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", - добавил Данилов.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО олигархи Алексей Данилов
NEWS
В СНБО анонсировали усиление карантина в Украине
В СНБО анонсировали усиление карантина в Украине
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания