UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Следим за ситуацией: посол Израиля прокомментировал вероятность вторжения РФ в Украину

Автор: Наталья Скороход

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский прокомментировал вероятность вторжения российских войск в Украину. По его словам, посольство пристально следит за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бродского для NEWSru.co.il.

Бродский не стал делать прогнозы, касательно того, вторгнется ли Россия в Украину.

"Я воздержусь от прогнозов – дело неблагодарное", - отметил посол.

Однако он подчеркнул, что в посольстве пристально следят за ситуацией и надеются на решение конфликта путем переговоров.

"Могу сказать, что мы пристально следим за ситуацией... При этом мы надеемся, что нынешняя напряженная ситуация разрешится мирным путем, без серьезных последствий. Это наша последовательная позиция – мы призываем решать проблемы востока Украины путем переговоров", - отметил посол.

Он также отметил, что посольство Израиля готово обеспечить безопасность дипломатов и простых граждан Израиля, которые находятся в Украине.

"Мы сделаем все, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность как дипломатов, так и других израильских граждан, которые находятся на территории Украины", - сказал Бродский.

Напомним, что США активно поддерживают Украину, пытаясь предотвратить вторжение России. Госсекретарь США обсудил ситуацию с "Бухарестской девяткой".

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильРоссийская ФедерацияУкраина