Стежимо за ситуацією: посол Ізраїлю прокоментував ймовірність вторгнення РФ в Україну

Бродський не став робити прогнози, щодо того, чи вторгнеться Росія в Україну.

"Я утримаюся від прогнозів - справа невдячна", - зазначив посол.

Однак він підкреслив, що в посольстві пильно стежать за ситуацією і сподіваються на вирішення конфлікту шляхом переговорів.

"Можу сказати, що ми пильно стежимо за ситуацією... При цьому ми сподіваємося, що нинішня напружена ситуація вирішиться мирним шляхом, без серйозних наслідків. Це наша послідовна позиція - ми закликаємо вирішувати проблеми сходу України шляхом переговорів", - зазначив посол.

Він також зазначив, що посольство Ізраїлю готове забезпечити безпеку дипломатів і простих громадян Ізраїлю, які знаходяться в Україні.

"Ми зробимо все, щоб у разі необхідності забезпечити безпеку як дипломатів, так і інших ізраїльських громадян, які знаходяться на території України", - сказав Бродський.