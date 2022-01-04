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В Израиле разбился военный вертолет: есть погибшие

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Израиль, Вторник 04 января 2022 03:19
В Израиле разбился военный вертолет: есть погибшие Фото: в Израиле разбился военный вертолет (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле военный вертолет потерпел крушение на севере страны. В результате два пилота Армии обороны Израиля погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Вертолет упал недалеко от побережья портового города Хайфа. Он вылетел на учения около 20:00 и разбился примерно через час.

Третьему пилоту, который находился в вертолете, удалось выжить. Его доставили в Хайфский медицинский центр Рамбам для лечения с травмами средней степени тяжести.

В больнице заявили, что его состояние стабильно, лечение проходит в шоковом отделении, а затем его переведут в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения.

Поисково-спасательные группы ЦАХАЛа вытащили двух других членов экипажа из воды и провели реанимационные мероприятия, но не смогли их оживить. Их семьи были уведомлены об утрате.

Военные заявили, что выживший был патрульным. Экипаж разбившейся модели вертолета обычно состоит из пилота, второго пилота и морского офицера.

Причиной крушения стала техническая неисправность, а не нападение. Ведется следствие.

Напомним, что из Сектора Газа выпустили по Израилю ракеты. Военные Израиля ответили.

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