В Славянске задержали информатора оккупантов. Следил за перемещением ВСУ

Согласно данным следствия, в мае 2022 года, мужчина добровольно согласился помогать российским оккупантам.

"Используя мессенджер "Telegram", он передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины на территории г. Славянск Донецкой области", - пишет пресс-служба.

Находясь в Славянске коллаборационист снял на телефон видео и фото, а также указал места дислокации личного состава Нацгвардии Украины. Всю информацию он передал оккупантам.

"Кроме того, мужчина сообщил захватчикам о попадания ракеты в здание гражданской инфраструктуры города", - добавляет пресс-служба.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.