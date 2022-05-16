В Славянске задержали информатора оккупантов. Следил за перемещением ВСУ

В Славянске Донецкой области задержали информатора российских военных. Подозреваемый передавал оккупантам места дислокации наших бойцов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, в мае 2022 года, мужчина добровольно согласился помогать российским оккупантам.
"Используя мессенджер "Telegram", он передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины на территории г. Славянск Донецкой области", - пишет пресс-служба.
Находясь в Славянске коллаборационист снял на телефон видео и фото, а также указал места дислокации личного состава Нацгвардии Украины. Всю информацию он передал оккупантам.
"Кроме того, мужчина сообщил захватчикам о попадания ракеты в здание гражданской инфраструктуры города", - добавляет пресс-служба.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что еще одного сторонника "русского мира" задержали в Харьковской области. Мужчина сотрудничал с оккупантами и сдавал позиции ВСУ.
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