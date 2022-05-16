В Слов'янську затримали інформатора окупантів. Стежив за переміщенням ЗСУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Окрім того, чоловік повідомив загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста", - додає пресслужба.

Перебуваючи у Слов’янську колаборант зняв на телефон відео й фото, а також вказав місця дислокації особового складу Нацгвардії України. Усю інформацію він передав окупантам.

"Використовуючи месенджер "Telegram", він передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України на території м. Слов’янськ Донецької області", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, у травні 2022 року, чоловік добровільно погодився допомогати російським окупантам.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що ще одного прихильника "русского мира" затримали у Харківській області. Чоловік співпрацював з окупантами і здавав позиції ЗСУ.

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