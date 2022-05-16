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В Харьковской области задержали сторонника "русского мира", который сдавал позиции ВСУ

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 05:57
В Харьковской области задержали сторонника "русского мира", который сдавал позиции ВСУ Фото: СБУ задержала мужчину за сотрудничество с оккупантами (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

СБУ задержала в Харьковской области сторонника "русского мира", который сотрудничал с оккупантами и сдавал позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления СБУ в Харьковской области.

"Установлено, что фигурант производства с помощью социальных сетей передавал представителю РФ информацию о перемещении, движении и расположении техники, и личном составе Вооруженных Сил Украины и сил Территориальной обороны. В дальнейшем информацию предоставляли сотрудникам ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

При этом житель Чугуевского района признается, что уже давно чувствует себя "русским человеком" и еще с начала вторжения России имел острое желание помочь оккупационным войскам достичь своих целей.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения) УК Украины.

Напомним, должностному лицу Укрзализныци заочно сообщили о подозрении. Мужчина помогал восстановить сообщение между временно оккупированными территориями Донецкой области и Россией.

Мы также писали о том, что новому "мэру" Каховки объявили подозрение за госизмену и коллаборационизм.

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