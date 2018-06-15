В Славянске разоблачили боевика "ДНР" с арсеналом оружия

Силовики установили, что мужчина с 2014 года воевал против украинской армии

В Славянске Донецкой области разоблачили боевика так называемой "Донецкой народной республики" с арсеналом оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в начале июня сотрудники военной контрразведки СБУ задержали участника формирований "ДНР" с арсеналом оружия. По данным СБУ, 35-летний мужчина, который проживал у родственников на подконтрольной территории, с 2014 года находился в составе "ДНР" и воевал против украинской армии.

Во время задержания по месту жительства боевика изъяли 2 пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы и другие средства поражения. Задержанному сообщили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований и незаконном обращении с оружием. Не исключается, что боевик был направлен на мирную территорию для совершения диверсий.

Напомним, ранее участницу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" заочно приговорили к 8 годам лишения свободы.