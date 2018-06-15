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В Славянске разоблачили боевика "ДНР" с арсеналом оружия

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 12:02
Фото: изъятое оружие (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: изъятое оружие (facebook.com/pressjfo.news)

Силовики установили, что мужчина с 2014 года воевал против украинской армии

В Славянске Донецкой области разоблачили боевика так называемой "Донецкой народной республики" с арсеналом оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в начале июня сотрудники военной контрразведки СБУ задержали участника формирований "ДНР" с арсеналом оружия. По данным СБУ, 35-летний мужчина, который проживал у родственников на подконтрольной территории, с 2014 года находился в составе "ДНР" и воевал против украинской армии.

Во время задержания по месту жительства боевика изъяли 2 пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы и другие средства поражения. Задержанному сообщили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований и незаконном обращении с оружием. Не исключается, что боевик был направлен на мирную территорию для совершения диверсий.

 

Військовою контррозвідкою викрито бойовика «ДНР» із арсеналом зброї #ООС #операція_ОС На початку червня 2018 року...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее участницу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" заочно приговорили к 8 годам лишения свободы.

 

ОС задержали двух боевиков в Донецкой области
Теги публикации: Донецк, Славянск, ДНР, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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