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У Слов'янську викрили бойовика "ДНР" з арсеналом зброї

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 12:02
Фото: вилучену зброю (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: вилучену зброю (facebook.com/pressjfo.news)

Силовики встановили, що чоловік з 2014 року воював проти української армії

У Слов'янську Донецької області викрили бойовика так званої "Донецької народної республіки" з арсеналом зброї. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що на початку червня співробітники військової контррозвідки СБУ затримали учасника формувань "ДНР" з арсеналом зброї. За даними СБУ, 35-річний чоловік, який проживав у родичів на підконтрольній території, з 2014 року перебував у складі "ДНР" і воював проти української армії.

Під час затримання за місцем проживання бойовика вилучили 2 пістолети ПМ, автомат АК-74, підствольний гранатомет, боєприпаси та інші засоби ураження. Затриманому повідомлено про підозру у створенні незаконних збройних формувань і незаконному поводженні зі зброєю. Не виключається, що бойовик був спрямований на мирну територію для здійснення диверсій.

 

Військовою контррозвідкою викрито бойовика «ДНР» із арсеналом зброї #ООС #операція_ОС На початку червня 2018 року...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше учасницю незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" заочно засудили до 8 років позбавлення волі.

 

ОС затримали двох бойовиків в Донецькій області
Теги публікації: Донецьк, Слов'янськ, ДНР, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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