У Слов'янську викрили бойовика "ДНР" з арсеналом зброї

Силовики встановили, що чоловік з 2014 року воював проти української армії

У Слов'янську Донецької області викрили бойовика так званої "Донецької народної республіки" з арсеналом зброї. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що на початку червня співробітники військової контррозвідки СБУ затримали учасника формувань "ДНР" з арсеналом зброї. За даними СБУ, 35-річний чоловік, який проживав у родичів на підконтрольній території, з 2014 року перебував у складі "ДНР" і воював проти української армії.

Під час затримання за місцем проживання бойовика вилучили 2 пістолети ПМ, автомат АК-74, підствольний гранатомет, боєприпаси та інші засоби ураження. Затриманому повідомлено про підозру у створенні незаконних збройних формувань і незаконному поводженні зі зброєю. Не виключається, що бойовик був спрямований на мирну територію для здійснення диверсій.

Нагадаємо, раніше учасницю незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" заочно засудили до 8 років позбавлення волі.