Участницу "ДНР" приговорили к 8 годам лишения свободы

Она выполняла обязанности стрелка и дежурного

Участницу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" заочно приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

В июле 2014 года женщина поступила в незаконное вооруженное формирование "Оплот" террористической организации "ДНР" и заняла должность стрелка.

"Она прошла военную подготовку по обращению со стрелковым оружием и в дальнейшем выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых "объектах" с использованием выданного огнестрельного оружия в с. Розсыпне, с целью осуществления вооруженного сопротивления военнослужащим ВСУ, участвующим в проведении антитеррористической операции", - сообщают в ГПУ.

Кроме этого, в течение октября-ноября 2014 года правонарушительница осуществляла на территории г. Волновахи и г. Мариуполя выявление мест дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

Напомним, 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры Украины задержали в Винницкой области боевика террористической организации "ДНР".