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В Славянске проводят следственный эксперимент для апелляции по делу Маркива

Новости » Политика     25.05.2020 - 18:42
В Славянске проводят следственный эксперимент для апелляции по делу Маркива
Фото: Виталий Маркив (mvs.gov.ua)

Выводы экспертов намерены использовать при обжаловании приговора

В Славянске Донецкой области проводят следственный эксперимент по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Ожидается, что полученные сведения могут быть использованы итальянским судом в ходе рассмотрения апелляции на приговор.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыла в Славянск для следственного эксперимента. Следствие изучает обстоятельства гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

"Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события", - говорится в сообщении.

МВД рассчитывает, что следствие получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием при рассмотрении апелляционных жалоб на приговор Маркиву.

Фото: следственный эксперимент в Славянске (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный процесс по Маркиву в Италии заблокирован в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Итальянский суд признал Маркива виновным в убийстве фотографа Андреа Роккелли и приговорил его к 24 годам лишения свободы.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины СлавянскНацгвардияэксперимент
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