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У Слов'янську проводять слідчий експеримент для апеляції у справі Марківа

Новини » Політика     25.05.2020 - 18:42
У Слов'янську проводять слідчий експеримент для апеляції у справі Марківа
Фото: Віталій Марків (mvs.gov.ua)

Висновки експертів мають намір використати при оскарженні вироку

У Слов'янську Донецької області проводять слідчий експеримент у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Очікується, що отримані відомості можуть бути використані італійським судом в ході розгляду апеляції на вирок.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту прибула до Слов'янська для слідчого експерименту. Слідство вивчає обставини загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова 24 травня 2014 року.

"Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в той же час року і на тих же локаціях, де розгорталися трагічні події", - йдеться в повідомленні.

МВС розраховує, що слідство отримає професійні висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям при розгляді апеляційних скарг на вирок Марківу.

Фото: слідчий експеримент у Слов'янську (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що апеляційний процес щодо Марківа в Італії заблокований у зв'язку з епідемією коронавіруса в країні.

Італійський суд визнав Марківа винним у вбивстві фотографа Андреа Роккеллі і засудив його до 24 років позбавлення волі.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України Слов'янськНацгвардияэксперимент
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