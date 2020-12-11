ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Славянске приговорили организатора "референдума ДНР" в 2014 году

Автор: Роман Тверденко

В Славянске вынесли приговор участнику организации "референдума" о создании так называемой "Донецкой народной республики". Его приговорили к пяти годам лишения свободы после апелляции прокуратуры.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В сентябре 2020 года Славянский горрайонный суд признал мужчину, который был заместителем главы "участковой избирательной комиссии №5" во время "референдума" в мае 2014 года, виновным в преступлении по ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

После этого Донецкая областная прокуратура подала апелляцию и суд ее частично удовлетворил, приговорив участника организации референдума к пяти годам тюрьмы без испытательного срока и прочих дополнительных условий.

Ранее сообщалось, что двух депутатов Мироновского поселкового совета Бахмутского района обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Они причастны к организации незаконного "референдума" в "Донецкой народной республике".

Напомним, в конце ноября в Луганской области сообщили о подозрении депутату Троицкого поселкового совета. Ее подозревают в организации и проведении "референдума ЛНР".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДНР