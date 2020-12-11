ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Слов'янську засудили організатора "референдуму ДНР" в 2014 році

Автор: Роман Тверденко

У Слов'янську винесли вирок учаснику організації "референдуму" про створення так званої "Донецької народної республіки". Його засудили до п'яти років позбавлення волі після апеляції прокуратури.

Популярні новини

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У вересні 2020 року Слов'янський міськрайонний суд визнав чоловіка, який був заступником голови "дільничної виборчої комісії №5" під час "референдуму" у травні 2014 року, винним у злочині за ч.2 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та засудив його до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Після цього Донецька обласна прокуратура подала апеляцію і суд її частково задовольнив, засудивши учасника організації референдуму до п'яти років в'язниці без випробувального терміну і інших додаткових умов.

Раніше повідомлялося, що двох депутатів Миронівського селищної ради Бахмутського району звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вони причетні до організації незаконного "референдуму" у "Донецькій народній республіці".

Нагадаємо, в кінці листопада в Луганській області повідомили про підозру депутату Троїцького селищної ради. Її підозрюють в організації та проведенні "референдуму ЛНР".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДНР