В Славянске оккупанты обстреляли базу Красного Креста

Об этом заявил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Всего по центру было выпущено четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждено три автомобиля. К счастью, из волонтеров никто не пострадал. В разрушенном здании располагался Эвакуационный отряд, который с 18 апреля занимался эвакуацией раненых, больных, маломобильных гражданских местных жителей.

Также представители Общества Красного Креста Украины доставляли местному населению продуктовые и гигиенические наборы, тарпалин и полиэтилен для ремонта домов, одеяла, медикаменты и питьевую воду.

Сообщается, что это место на всех картах отмечено, как резиденция Красного Креста, об этом знало российское командование. Ни на самой базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Завтра все волонтеры на оставшейся технике продолжат эвакуацию гражданского населения.