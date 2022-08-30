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В Славянске оккупанты обстреляли базу Красного Креста

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Славянск, Вторник 30 августа 2022 09:09
В Славянске оккупанты обстреляли базу Красного Креста Фото: в Славянске оккупанты обстреляли базу Красного Креста (facebook.com/taras.logginov)
Автор: Константин Широкун

В Славянске Донецкой области из ствольной артиллерии калибра 152 мм российскими военными была обстреляна база эвакуационного отряда Украинского Красного Креста.

Об этом заявил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Всего по центру было выпущено четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждено три автомобиля. К счастью, из волонтеров никто не пострадал. В разрушенном здании располагался Эвакуационный отряд, который с 18 апреля занимался эвакуацией раненых, больных, маломобильных гражданских местных жителей.

В Славянске оккупанты обстреляли базу Красного КрестаТакже представители Общества Красного Креста Украины доставляли местному населению продуктовые и гигиенические наборы, тарпалин и полиэтилен для ремонта домов, одеяла, медикаменты и питьевую воду.

Сообщается, что это место на всех картах отмечено, как резиденция Красного Креста, об этом знало российское командование. Ни на самой базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Завтра все волонтеры на оставшейся технике продолжат эвакуацию гражданского населения.

В Славянске оккупанты обстреляли базу Красного Креста

Напомним, что российские оккупанты после обеда 29 августа нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела возникло несколько пожаров.

Также сообщалось, что войска РФ ночью 29 августа нанесли удар по одному из районов Славянска. В результате обстрела есть проблема с поставкой электроэнергии в некоторые микрорайоны.

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