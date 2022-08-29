ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты продолжают обстреливать центр Славянска: что известно

Новина українською →
Славянск, Понедельник 29 августа 2022 16:59
Оккупанты продолжают обстреливать центр Славянска: что известно Фото: оккупанты продолжают обстреливать центр Славянска (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты после обеда 29 августа нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела есть возникшие пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"Славянск снова обстреливают. Около десяти мощных взрывов в центре.
Скорее всего, работала ствольная артиллерия", - заявил Лях.

По его словам, повреждены несколько многоэтажек, разрушен частный дом и несколько пожаров.

"К счастью, без пострадавших и без жертв. Повреждения еще уточняются, а обстрел продолжается. Опасно везде!",- добавил глава города.

Напомним, что россияне ночью ударили по Славянску через что в городе есть проблема с энергоснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянск Донецкая область Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе