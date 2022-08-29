Россияне ночью ударили по Славянску: есть проблема с энергоснабжением
Российские оккупанты ночью 29 августа нанесли удар по одному из районов Славянска. В результате обстрела есть проблема с поставкой электроэнергии в некоторые микрорайоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.
"Снова ночной обстрел. Район САТУ. Информация о повреждениях уточняется. Жертв и раненых нет. Есть проблема с поставкой электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были заживлены эти микрорайоны", - отметил он.
Мэр пообещал, что в течение недели микрорайоны Целинный и Кирпичный будут переподключены к другому трансформатору. А вот ситуация c микрорайоном Славкурорт, как подчеркнул Лях, намного сложнее.
"Будем стараться ее решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две", - добавил городской голова.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили восьмерых гражданских, еще семь человек получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.