В Славутиче блэкаут. Под прицелом РФ энергетика Украины, - мэр

Фото: в непогоду по всей стране продолжается атака врага (ГСЧС)

Город Славутич Киевской области остался без света во время массированной атаки РФ на Украину, которая происходит с 8 на 9 января. Пока детали выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Юрия Фомичева в Telegram.

"Город обесточен. Причину выясняем", - написал Фомичев. По его словам, именно в непогоду по всей стране продолжается атака врага, под прицелом объекты критической инфраструктуры. "Прошу быть внимательными и осторожными. Об изменениях будем информировать Спокойствие и взвешенность", - добавил чиновник.