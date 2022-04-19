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Славутич после войны могут отвести в Черниговскую область, - нардеп

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 10:53
Славутич после войны могут отвести в Черниговскую область, - нардеп Фото: нардеп Виталий Безгин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

После окончания войны против России могут быть пересмотрены границы некоторых областей. В частности, в перспективе город Славутич нужно будет отвести в Черниговскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы подкомитета Верховной рады по вопросам административно-территориального устройства Виталия Безгина для zn.ua.

По его словам, оккупация Славутича стала примером возможных проблем с администрированием во время военного конфликта.

"Громаду Славутича, по сути, сразу отрезали российские войска. Хорошо, что там были запасы воды, муки и другого продовольствия, и громада смогла продержаться. Славутич в перспективе надо будет отводить к Черниговской области во избежание таких рисков в будущем", - отметил Безгин.

Он добавил, что кейсу Славутича надо уделить большое количество времени, наработать механизмы, чтобы не было экономико-социальных проблем. После этого найти консенсус между двумя областями.

Отметим, Славутич находится на севере Украины и является анклавом Киевской области внутри Черниговской.

Напомним, в ходе полномасштабного российского вторжения оккупанты несколько дней контролировали Славутич, который является городом-спутником для Чернобыльской АЭС.

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