Славутич после войны могут отвести в Черниговскую область, - нардеп

После окончания войны против России могут быть пересмотрены границы некоторых областей. В частности, в перспективе город Славутич нужно будет отвести в Черниговскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы подкомитета Верховной рады по вопросам административно-территориального устройства Виталия Безгина для zn.ua .

По его словам, оккупация Славутича стала примером возможных проблем с администрированием во время военного конфликта.

"Громаду Славутича, по сути, сразу отрезали российские войска. Хорошо, что там были запасы воды, муки и другого продовольствия, и громада смогла продержаться. Славутич в перспективе надо будет отводить к Черниговской области во избежание таких рисков в будущем", - отметил Безгин.

Он добавил, что кейсу Славутича надо уделить большое количество времени, наработать механизмы, чтобы не было экономико-социальных проблем. После этого найти консенсус между двумя областями.

Отметим, Славутич находится на севере Украины и является анклавом Киевской области внутри Черниговской.