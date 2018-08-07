Славия - Динамо: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом чешский клуб

Киевское "Динамо" на выезде проведет поединок с чешской "Славией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 20:30, а смотреть поединок можно на телеканале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

7 августа 20:30

Прага, стадион "Эден Арена"

Компания bet365 принимает ставки на победу "Славии" с коэффициентом 2,20, а на "бело-синих" - 3,50. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Контора из bwin на триумф "хозяев поля" дает коэффициент 2,30, а на победу "Динамо" можно поставить 3,40, ничья - 3,1.

Также предпочтение команде из столицы Чехии отдают и в William Hill: победа "Славии" - 2,25, триумф "Динамо" - 3,40, ничья - 3,10.

Ответный матч пражский и киевский клубы проведут в столице Украины 14 августа.

Напомним, в случае прохождения пражской "Славии" в 3 раунде квалификации "бело-синие" на заключительной стадии сыграют против победителя пары "Стандард" - "Аякс".