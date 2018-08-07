Славія - Динамо: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом чеський клуб

Київське "Динамо" на виїзді проведе поєдинок з чеською "Славією" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 20:30, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на стороні господарів поля.

7 серпня 20:30

Прага, стадіон "Еден Арена"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "Славії" з коефіцієнтом 2,20, а на "біло-синіх" - 3,50. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,1.

Контора з bwin на тріумф "господарів поля" дає коефіцієнт 2,30, а на перемогу "Динамо" можна поставити 3,40, нічия - 3,1.

Також перевагу команді зі столиці Чехії віддають і в William Hill: перемога "Славії" - 2,25, тріумф "Динамо" - 3,40, нічия - 3,10.

Матч-відповідь празький та київський клуби проведуть у столиці України 14 серпня.

Нагадаємо, в разі проходження празької "Славії" в 3 раунді кваліфікації "біло-сині" на заключній стадії зіграють проти переможця пари "Стандард" - "Аякс".