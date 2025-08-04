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Слава, деньги, любовь: 4 знака Зодиака, которым улыбнется удача в августе 2025

Понедельник 04 августа 2025 12:00
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Слава, деньги, любовь: 4 знака Зодиака, которым улыбнется удача в августе 2025 Каким знакам Зодиака сказочно повезет в августе (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Звезды приготовили приятные сюрпризы для 4 знаков Зодиака в августе 2025 года. Кого-то ждет стремительный карьерный взлет, другим судьба подарит страстную любовь или неожиданную финансовую прибыль.

Каким знакам Зодиака повезет в последние дни лета, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Август подарит Овнам шанс заявить о себе в полный голос. Ваши усилия на работе наконец-то заметят, и это может принести повышение или признание.

В финансах возможно неожиданное пополнение - премия, подарок или удачное вложение. В личной жизни будет царить страсть - новое знакомство или возрождение чувств в паре.

Весы

Для Весов этот месяц станет периодом гармонии и внутреннего баланса, что привлечет новые возможности. В сфере любви возможны приятные сюрпризы - от трогательных признаний до романтических путешествий.

Деньги будут поступать стабильно, а также появится шанс инвестировать во что-то перспективное. Успех будет сопутствовать творчеству, переговорам и общественной активности.

Скорпион

Скорпионам стоит готовиться к взлету - в карьере откроются новые горизонты, а конкуренты останутся позади. В финансовой сфере рост доходов, возможно, благодаря новому проекту или повышению.

В любви - магнетизм и сильное влечение, которое может привести к началу серьезных отношений. В общем, это месяц, когда вы будете чувствовать себя на вершине.

Водолей

Август откроет перед Водолеями дверь к признанию - идеи, которые раньше игнорировали, наконец-то оценят. В финансах возможны неожиданные поступления, например, возврат старого долга или выгодное предложение.

Любовь тоже не будет стоять в стороне: появится человек, который изменит ваше представление о романтике. Ваше вдохновение и легкость в общении станут настоящим магнитом для успеха.

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