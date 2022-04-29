"Слава богу, що у нас диктатура". Без неї "ходили б голитьбою", - Лукашенко
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що без диктатури в країні білоруси "ходили б голитьбою". А також розкритикував західну демократію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".
Зокрема, Лукашенко порівняв білоруський з режим з демократичною Польщею, Литвою і Латвією, заявивши, що там нібито немає солі, тому людей не пускають до Білорусі.
"Вот і вся демократія! Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - додав він.
Нагадаємо, раніше Лукашенко підтвердив плани відродити СРСР разом з президентом Росії Володимиром Путіним.
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