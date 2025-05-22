"Слабка позиція". Міністр пояснив звільнення керівника Києво-Печерської лаври Остапенка

Чому саме звільнили Остапенка: роз'яснення міністра

За словами Точицького, процес очищення українських святинь "є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень".

"Тим більше, що діяльність московських релігійних організацій заборонена законом", - наголосив він.

Міністр культури та стратегічних комунікацій пояснив: звільнення гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" - це відповідь "на слабку позицію у виконанні цього закону".

"Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало бути точкою найбільших зусиль керівника заповідника. Проте, маючи сприяння з боку міністерства для передачі храмів ПЦУ, результат року роботи керівника не є адекватним викликам національної безпеки, з якими стикається українське суспільство", - повідомив Точицький.

Він нагадав, що "московські попи осквернили Лавру, зробивши її місцем торгівлі вірою та споживчими товарами".

"На жаль, реальних змін, які були очікувані для звільнення Лаври від підприємливого духу московської церкви, не відбулося", - поділився урядовець.

Насамкінець він додав, що у країни немає часу чекати, коли нарешті зупиниться:

незаконна торгівля;

незаконна оренда;

безконтрольне перебування московських ченців;

подальше руйнування пам'яток.

Публікація міністра Точицького (скриншот: facebook.com/mykola.tochytskyi)