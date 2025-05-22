"Слабая позиция". Министр объяснил увольнение руководителя Киево-Печерской лавры Остапенко

Почему именно уволили Остапенко: разъяснение министра

По словам Точицкого, процесс очистки украинских святынь "является тем приоритетом, который требует эффективных решений".

"Тем более, что деятельность московских религиозных организаций запрещена законом", - подчеркнул он.

Министр культуры и стратегических коммуникаций объяснил: увольнение гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" - это ответ "на слабую позицию в выполнении этого закона".

"То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно было быть точкой наибольших усилий руководителя заповедника. Однако, имея содействие со стороны министерства для передачи храмов ПЦУ, результат года работы руководителя не является адекватным вызовам национальной безопасности, с которыми сталкивается украинское общество", - сообщил Точицкий.

Он напомнил, что "московские попы осквернили Лавру, сделав ее местом торговли верой и потребительскими товарами".

"К сожалению, реальных изменений, которые были ожидаемы для освобождения Лавры от предприимчивого духа московской церкви, не произошло", - поделился чиновник.

В завершение он добавил, что у страны нет времени ждать, когда наконец остановится:

незаконная торговля;

незаконная аренда;

бесконтрольное пребывание московских монахов;

дальнейшее разрушение памятников.

Публикация министра Точицкого (скриншот: facebook.com/mykola.tochytskyi)