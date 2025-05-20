У Лаврі досі є монахи Московського патріархату: що вони роблять і де живуть

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко .

Де живуть та що роблять монахи МП

За словами експерта, монахи Московського патріархату у Лаврі:

живуть у келіях;

використовують для молитов частину храмів.

"На сьогодні, до рішення суду, в межах Нижньої території перебуває близько 140 представників громади Московського патріархату. Вони продовжують там жити", - розповів Остапенко.

Він зауважив, що зараз всі - і заповідник, і монастир, і вся українська громадськість - чекають на рішення суду, "який має визначити законність користування спорудами, що належать державі".

Гендиректор заповідника уточнив, що монахи МП на території Києво-Печерської лаври - в ізоляції не перебувають.

"Вони можуть вільно пересуватися. Але для вірян вільного доступу на Нижню територію зараз немає. Через те, що триває розгляд судової справи", - зауважив посадовець.

Він додав, що той період, коли навколо Лаври були дуже жорсткі протистояння та численні провокації, на щастя, минув.

"І я вірю, що частина монахів, які належали до МП, які є українськими громадянами, мають проукраїнську позицію - будуть служити лаврським святиням і народу України. Я впевнений, що з часом, пелена російської пропаганди та впливу впаде", - поділився Остапенко.

Чи правда, що частину монахів було прописано прямо в Лаврі

Генеральний директор Національного заповідника повідомив також, що частину монахів "в якийсь невідомий спосіб" було прописано прямо на території Києво-Печерської лаври.

"Абсолютно дивна історія трапилася в 2000-х роках. Реєстраційна служба в об'єктах, які є державними й передавалися виключно у користування, прописала в якийсь невідомий спосіб частину монахів", - розповів він.

Остапенко уточнив, що йдеться про близько 70 людей.

"І тепер вони розповідають, що їм Лавра належить як приватне житло. І це - одна з причин затягування судових позовів", - підсумував експерт.