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SkyUp запустил новый рейс с Харькова в Тбилиси

Новости » Общество    30.10.2019 - 01:29
SkyUp запустил новый рейс с Харькова в Тбилиси
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Рейсы будут выполнять дважды в неделю

Украинская авиакомпания SkyUp 29 октября запустила рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что авиарейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам, стоимость билетов стартует от 1791 грн.

"Недалеко от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури, поэтому зимой предложение будет интересно экстремалам", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что SkyUp Airlines открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ). Первый полет осуществили 26 октября. Авиакомпания также планирует начать полеты из Львова в Париж (Бове) и Тель-Авив.

РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания SkyUp анонсировала запуск новых рейсов с сообщением Киев-Зальцбург. Рейсы будут осуществляться только в декабре-январе 2019-2020 года.

Кроме того, SkyUp открывает новые рейсы в Израиль. Их будут осуществлять дважды в неделю - из Львова и Запорожья.

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