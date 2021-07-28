SkyUp запустил два рейса во Францию

Рейсы Киев - Париж/Бове будут выполняться с 20 августа три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы Киев-Ницца будут выполняться с 19 августа дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Продажа билетов на рейсы уже открыта.

При въезде во Францию необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.