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SkyUp запустил два рейса во Францию

Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила два новых рейса из Украины во Францию. С августа компания будет выполнять полеты в Бове и Ниццу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы Киев - Париж/Бове будут выполняться с 20 августа три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы Киев-Ницца будут выполняться с 19 августа дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Продажа билетов на рейсы уже открыта.

При въезде во Францию необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, ранее авиакомпания SkyUp запускает авиарейсы из Киева и Львова в Саудовскую Аравию.

Кроме того, МАУ возобновляет авиарейсы в Ниццу. Первый полет состоится 8 августа.

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