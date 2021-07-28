МАУ возобновляет авиарейсы из Киева в Ниццу

Международные авиалинии Украины восстанавливают авиарейсы из Киева в Ниццу. Первый полет состоится уже 8 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МАУ .

Согласно сообщению, авиарейсы в Ниццу запланированы каждый вторник и воскресенье начиная с 8 августа до 28 сентября текущего года.

Сейчас известно, что самолеты будут курсировать по графику: