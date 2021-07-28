МАУ возобновляет авиарейсы из Киева в Ниццу
Фото: МАУ возобновляет авиарейсы из Киева в Ниццу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Международные авиалинии Украины восстанавливают авиарейсы из Киева в Ниццу. Первый полет состоится уже 8 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МАУ.
Согласно сообщению, авиарейсы в Ниццу запланированы каждый вторник и воскресенье начиная с 8 августа до 28 сентября текущего года.
Сейчас известно, что самолеты будут курсировать по графику:
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Киев - Ницца: 9:30 - 11:35;
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Ницца - Киев: 12:35 - 16:30.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что авиакомпания SkyUp запускает авиарейсы из Киева и Львова в Саудовскую Аравию.
В частности, РБК-Украина сообщало о том, что лоукостер Flynas выполнил дебютный рейс из "Борисполя" в Саудовскую Аравию. Авиарейсы будут осуществляться три раза в неделю.