SkyUp запустив два рейси до Франції

Рейси Київ-Париж / Бове будуть виконуватися з 20 серпня три рази на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.

Рейси Київ-Ніцца будуть виконуватися з 19 серпня двічі на тиждень: по четвергах і неділях.

Продаж квитків на рейси вже відкрито.

При В'їзді до Франції необхідно мати при собі сертифікат про вакцинацію або негативний тест на коронавірус.