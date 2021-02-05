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SkyUp запускает рейсы из Украины в Польшу

Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Польшу. Первый авиарейс запланирован на 29 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, лоукост запускает прямые рейсы из Львова и Киева в Лодзь, а также из Киева в Катовице.

Первый рейс из Киева в Лодзь запланирован на 29 марта. Сначала полеты будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Однако с 25 апреля самолеты будут отправляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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Рейсы по маршруту Львов - Лодзь - Львов стартуют 30 апреля и выполняться по понедельникам и пятницам.

Полеты из Киева в Катовице начнутся с 29 мая. Рейсы запланированы по вторникам, четвергам и субботам.

Стоимость билетов стартуют от 535 гривен.

Напомним, ранее SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

Также 29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Кроме того, компания анонсировала авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Рейсы запланированы на конец мая.

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