SkyUp запускає рейси з України в Польщу

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає авіарейси з Києва та Львова до Польщі. Перший рейс запланований на 29 березня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, лоукост запускає прямі рейси зі Львова і Києва у Лодзь, а також з Києва до Катовіце.

Перший рейс з Києва в Лодзь запланований на 29 березня. Спочатку польоти будуть виконуватися два рази на тиждень: щопонеділка й щоп’ятниці. Однак з 25 квітня літаки будуть відправлятися чотири рази на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці й щонеділі.

Рейси за маршрутом Львів - Лодзь - Львів стартують 30 квітня і виконуватися щопонеділка й щоп’ятниці.

Польоти з Києва до Катовіце розпочнуться з 29 травня. Рейси заплановані щовівторка, щочетверга й щосуботи.

Вартість квитків стартують від 535 гривень.

Нагадаємо, раніше SkyUp Airlines анонсував запуск авіарейсів з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.

Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Крім того, компанія анонсувала авіарейси з Києва та Львова в Італії. Рейси заплановані на кінець травня.