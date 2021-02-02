SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию: названа дата

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, лоукост запускает прямые рейсы из Львова в Бергамо и из Киева в Бари.

"Авиакомпания SkyUp анонсирует два новых рейса в Италию: до северного Бергамо и южного Бари. Старт полетов по направлению Львов - Бергамо - Львов запланирован на 21 мая 2021, а Киев - Бари - Киев с 29 мая 2021", - говорится в сообщении.

Рейсы Львов - Бергамо - Львов будут выполняться по понедельникам и пятницам, а Киев - Бари - Киев - по вторникам и субботам.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании и стартуют от 851 гривен.

Напомним, ранее SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

Кроме того, 29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Добавим, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.