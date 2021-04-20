SkyUp запускает рейсы из Украины в Британию

Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания будет летать в лондонский аэропорт "Лутон", который расположен в 50 км от Лондона.

"Надеемся, что границы Великобритании для украинских туристов уже скоро откроют, поэтому стоит планировать путешествие уже сейчас", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что если рейс отменят из-за ограничений полетов, то полная стоимость билетов будет компенсирована.