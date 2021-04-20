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SkyUp запускает рейсы из Украины в Британию

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 20:01
SkyUp запускает рейсы из Украины в Британию Фото: SkyUp запускает рейсы из Киева в Лондон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в Лондон (Великобритания). Первый полет запланирован на 24 июня.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания будет летать в лондонский аэропорт "Лутон", который расположен в 50 км от Лондона.

"Надеемся, что границы Великобритании для украинских туристов уже скоро откроют, поэтому стоит планировать путешествие уже сейчас", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что если рейс отменят из-за ограничений полетов, то полная стоимость билетов будет компенсирована.

Напомним, ранее SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Кроме того, SkyUp запускает рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет запланирован на 1 мая.

Добавим, что с конца марта SkyUp запустила авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут выполняться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

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