SkyUp запускает рейсы из Украины в Британию
Авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в Лондон (Великобритания). Первый полет запланирован на 24 июня.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Авиакомпания будет летать в лондонский аэропорт "Лутон", который расположен в 50 км от Лондона.
"Надеемся, что границы Великобритании для украинских туристов уже скоро откроют, поэтому стоит планировать путешествие уже сейчас", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что если рейс отменят из-за ограничений полетов, то полная стоимость билетов будет компенсирована.
Напомним, ранее SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.
Кроме того, SkyUp запускает рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет запланирован на 1 мая.
Добавим, что с конца марта SkyUp запустила авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут выполняться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.