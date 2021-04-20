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SkyUp запускає рейси з України до Британії

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 20:01
SkyUp запускає рейси з України до Британії Фото: SkyUp запускає рейси з Києва в Лондон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва в Лондон (Великобританія). Перший політ запланований на 24 червня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень - щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Авіакомпанія буде літати в лондонський аеропорт "Лутон", який розташований в 50 км від Лондона.

"Сподіваємося, що межі Великобританії для українських туристів вже скоро відкриють, тому варто планувати подорож вже зараз", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що якщо рейс скасують через обмеження польотів, то повна вартість квитків буде компенсована.

Нагадаємо, раніше SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Крім того, SkyUp запускає рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ запланований на 1 травня.

Додамо, що з кінця березня SkyUp запустила авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть виконуватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

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