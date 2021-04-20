SkyUp запускає рейси з України до Британії
Авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва в Лондон (Великобританія). Перший політ запланований на 24 червня.
Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень - щовівторка, щочетверга і щонеділі.
Авіакомпанія буде літати в лондонський аеропорт "Лутон", який розташований в 50 км від Лондона.
"Сподіваємося, що межі Великобританії для українських туристів вже скоро відкриють, тому варто планувати подорож вже зараз", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що якщо рейс скасують через обмеження польотів, то повна вартість квитків буде компенсована.
Нагадаємо, раніше SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.
Крім того, SkyUp запускає рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ запланований на 1 травня.
Додамо, що з кінця березня SkyUp запустила авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть виконуватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.