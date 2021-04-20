SkyUp запускає рейси з України до Британії

Авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва в Лондон (Великобританія). Перший політ запланований на 24 червня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії .

Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень - щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Авіакомпанія буде літати в лондонський аеропорт "Лутон", який розташований в 50 км від Лондона.

"Сподіваємося, що межі Великобританії для українських туристів вже скоро відкриють, тому варто планувати подорож вже зараз", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що якщо рейс скасують через обмеження польотів, то повна вартість квитків буде компенсована.