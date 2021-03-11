SkyUp запускает рейсы в Стамбул из Запорожья и Харькова

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейсы в Стамбул из Запорожья и Харькова.

"По маршруту Запорожье - Стамбул - Запорожье будем летать трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс состоится 28 мая. По маршруту Харьков - Стамбул - Харьков будем летать также трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоится 29 апреля", - говорится в сообщении.

В авиакомпании также отметили, что билеты уже можно приобрести на их сайте. Запорожье - Стамбул: от 1 272 грн (без багажа), Харьков - Стамбул: от 1 286 грн (без багажа).