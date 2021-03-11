SkyUp запускає рейси у Стамбул із Запоріжжя і Харкова

"За маршрутом Запоріжжя - Стамбул - Запоріжжя будемо літати тричі на тиждень: по вівторках, п’ятницях і неділях. Перший рейс відбудеться 28 травня. За маршрутом Харків - Стамбул - Харків літатимемо також тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях. Перший рейс відбудеться 29 квітня", - йдеться у повідомленні.

У авіакомпанії також зазначили, що квитки вже можна придбати на їхньому сайті. Запоріжжя - Стамбул: від 1 272 грн (без багажу), Харків - Стамбул: від 1 286 грн (без багажу).