SkyUp запускає рейси у Стамбул із Запоріжжя і Харкова

Український лоукостер SkyUp розширює польотну програму до Туреччини. Зокрема, авіакомпанія запускає рейси до Стамбула із Запоріжжя та Харкова.
"За маршрутом Запоріжжя - Стамбул - Запоріжжя будемо літати тричі на тиждень: по вівторках, п’ятницях і неділях. Перший рейс відбудеться 28 травня. За маршрутом Харків - Стамбул - Харків літатимемо також тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях. Перший рейс відбудеться 29 квітня", - йдеться у повідомленні.
У авіакомпанії також зазначили, що квитки вже можна придбати на їхньому сайті. Запоріжжя - Стамбул: від 1 272 грн (без багажу), Харків - Стамбул: від 1 286 грн (без багажу).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лоукостер SkyUp запускає рейси з Києва до сербської столиці Белград. Перший рейс запланований на 30 березня.
Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.