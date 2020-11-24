ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

SkyUp запускает новый рейс из Киева в Берлин

Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Запуск запланирован на 29 марта следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

"Германия станет одним из новых направлений нашей летней навигации, которую мы готовимся анонсировать в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

При этом в компании заявили, что для комфортных и безопасных путешествий рекомендуется дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха в страны осуществления рейсов накануне вылета.

Напомним, с 23 ноября авиакомпания SkyUp Airlines возобновила полеты в Ереван. Они будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Кроме того, SkyUp продлила регулярные рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Киев-Запорожье.

Добавим, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила внутренние регулярные перелеты с конца июня.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины SkyUpавиасообщениеБерлин