SkyUp возобновляет рейсы в Ереван

Фото: самолеты (РБК-Украина)

Авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет полеты в столицу Армении Ереван. Первый рейс состоится 23 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как сообщается, первый рейс в Ереван будет осуществлен в понедельник в 23:45, а обратный рейс прибудет из армянской столицы в Киеве в 05:30.

"Возобновление авиасообщения стало возможным, как только мы убедились, что осуществление полетов в регионе безопасно", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 1 декабря авиарейсы Киев-Ереван- Киев будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Так, самолет будет вылетать из Киева в Ереван в 14:05, а обратный рейс из Еревана в Киев отправляется в 19:50.

Напомним, авиакомпания МАУ также возобновляет авиаперелеты в Ереван. Первый рейс состоится 4 декабря.

Ранее сообщалось, что 10 ноября между Арменией и Азербайджаном была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.