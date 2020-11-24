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SkyUp запускає новий рейс з Києва в Берлін

Автор: РБК-Україна

Українська авіакомпанія SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Запуск запланований на 29 березня наступного року.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта. Польоти виконуватимуться щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

"Німеччина стане одним з нових напрямків нашої літньої навігації, яку ми готуємося анонсувати найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в компанії заявили, що для комфортних і безпечних подорожей рекомендується додатково перевіряти актуальні правила в'їзду та відпочинку в країни здійснення рейсів напередодні вильоту.

Нагадаємо, з 23 листопада авіакомпанія SkyUp Airlines відновила польоти в Єреван. Вони будуть здійснюватися двічі на тиждень - щовівторка і щоп'ятниці.

Крім того, SkyUp продовжила регулярні рейси за маршрутами Київ-Одеса та Київ-Запоріжжя.

Додамо, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines відновила внутрішні регулярні перельоти з кінця червня.

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