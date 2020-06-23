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SkyUp объявил о возобновлении внутренних рейсов

Новости » Общество     23.06.2020 - 18:15
SkyUp объявил о возобновлении внутренних рейсов
Фото: SkyUp возобновляет регулярные перелеты (РБК-Украина)

Первые рейсы запланированы уже на 26 июня

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет внутренние регулярные перелеты. Первые рейсы запланированы на 26 июня.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Сообщается, что SkyUp возобновляет регулярные перевозки с внутреннего сообщения. Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.

Первые рейсы SkyUp запланированы на 26, 29 и 30 июня.

26 июня 2020

  • Киев - Львов
  • Киев - Одесса

29 июня 2020

  • Киев - Харьков
  • Киев - Запорожье
  • Львов - Киев
  • Одесса - Киев

30 июня 2020

  • Киев - Львов

Кроме того, стартовала продажа билетов на с 1 июля по 15 сентября с вылетом из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а также по маршрутам Харьков - Львов - Харьков, Харьков - Одесса - Харьков, Львов - Херсон - Львов, Львов - Одесса - Львов. Стоимость билетов начинается от 500 гривен в одну сторону.

Расписание международной полетной программы находится на стадии разработки.

Напомним, ранее европейский лоукостер Ryanair возобновил рейсы в Украину.

Сегодня стало известно, что Украина попала в список стран "красной зоны", что может повлиять на возобновление международных перелетов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины рейсыавиасообщениеSkyUp
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