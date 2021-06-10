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SkyUp запускает новые авиарейсы в Турцию

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Четверг 10 июня 2021 19:53
SkyUp запускает новые авиарейсы в Турцию Фото: SkyUp запускает новые авиарейсы в Турцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейсы в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты по маршруту Киев - Даламан - Киев будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Регулярные рейсы по направлению Львов - Бодрум - Львов осуществляются дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Новые направления дополнят другие авиарейсы компании из Киева в Бодрум, Измира и Стамбула. Кроме того, в Стамбул SkyUp летает из Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

Нпаомним, SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Кроме того, авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.

Добавим, что SkyUp запустила рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет был осуществлен 1 мая.

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