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SkyUp запускає нові авіарейси до Туреччини

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Четвер 10 червня 2021 19:53
SkyUp запускає нові авіарейси до Туреччини Фото: SkyUp запускає нові авіарейси до Туреччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Український лоукостер SkyUp розширює польотну програму до Туреччини. Зокрема, авіакомпанія запускає рейси в Даламан з Києва і в Бодрум зі Львова.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Польоти за маршрутом Київ-Даламан-Київ будуть виконуватися тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Регулярні рейси у напрямку Львів-Бодрум-Львів здійснюються двічі на тиждень: щовівторка і щоп'ятниці.

Нові напрямки доповнять інші авіарейси компанії з Києва в Бодрум, Ізміра і Стамбула. Крім того, в Стамбул SkyUp літає із Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

Нпаомним, SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів до дев'яти країн Європи та Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Крім того, авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.

Додамо, що SkyUp запустила рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ був здійснений 1 травня.

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