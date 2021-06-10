SkyUp запускає нові авіарейси до Туреччини

Український лоукостер SkyUp розширює польотну програму до Туреччини. Зокрема, авіакомпанія запускає рейси в Даламан з Києва і в Бодрум зі Львова.

Нові напрямки доповнять інші авіарейси компанії з Києва в Бодрум, Ізміра і Стамбула. Крім того, в Стамбул SkyUp літає із Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

Регулярні рейси у напрямку Львів-Бодрум-Львів здійснюються двічі на тиждень: щовівторка і щоп'ятниці.

Польоти за маршрутом Київ-Даламан-Київ будуть виконуватися тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Нпаомним, SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів до дев'яти країн Європи та Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Крім того, авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.

Додамо, що SkyUp запустила рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ був здійснений 1 травня.