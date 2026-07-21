SkyFall презентувала перехоплювач P1-SUN Jetkiller для збиття реактивних "Шахедів"

Перехоплювач для нових загроз

Росія дедалі частіше застосовує для атак по Україні нові версії ударних БпЛА Shahed (які в РФ називають "Герань"), оснащені реактивними двигунами. Вони здатні розвивати швидкість до 500 км/год, що значно скорочує час на їх виявлення та перехоплення стандартними засобами.

Аби протидіяти цьому, компанія SkyFall розробила модифікацію P1-SUN Jetkiller. Новий дрон може розвивати швидкість до 370 км/год (проти 310 км/год у попередньої моделі).

Випробування на фронті та масовий випуск

Роботу над створенням Jetkiller розпочали близько трьох місяців тому. Дрон вже пройшов випробування в реальних бойових умовах і знищив понад десяток реактивних "Шахедів".

Головні факти про нову розробку:

швидкість зросла до 370 км/год ;

серійний випуск планується розпочати у серпні 2026 року;

Базова модель P1-SUN з запуску у листопаді 2025 року вже знищила понад 5 500 ворожих БпЛА. Потужності SkyFall дозволяють випускати до 50 000 перехоплювачів на місяць.

Тема боротьби з масованими атаками дешевих безпілотників стала однією з ключових на Farnborough Airshow. Окрім українських розробок, власні рішення для перехоплення дронів на виставці також презентували європейський концерн MBDA та американська компанія Lockheed Martin.