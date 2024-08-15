Sky News помітило скупчення бойових гелікоптерів РФ в аеропорту "Курськ": супутникові знімки
Російські окупанти направили велику кількість бойових літаків до аеропорту "Курськ", який знаходиться за кілька кілометрів від міста Курськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як зазначає видання, супутниковий знімок аеропорту, зроблений ще 22 липня, показує, що там не було скупчення російської бойової авіації. Тоді біля злітно-посадкової смуги було видно лише два вертольоти та п'ять винищувачів.
Але супутникові знімки, зроблені вчора, 14 серпня, показують вже кардинально іншу ситуацію. На знімку помітні 14 вертольотів, припаркованих по всій довжині аеропорту. Також видно чотири винищувачі.
Фото: скупчення гелікоптерів в аеропорту "Курськ" (news.sky.com)
"Спостерігається значне збільшення кількості гелікоптерів: з двох гелікоптерів Мі-24/35 або Мі-8/17 у липні до чотирнадцяти гелікоптерів у серпні, включаючи, можливо, три гелікоптери Ка-52 "Алігатор", - розповів у коментарі виданню співробітник Королівського інституту оборонних досліджень Британії Джастін Бронк.
При цьому журналісти уточнюють, що супутникові знімки недостатньо деталізовані, щоб визначити, які саме літаки знаходяться в аеропорту "Курськ".
Видання припускає, що таке скупчення авіації є частиною російської відповіді на операцію українських захисників у Курській області.
Що передувало
Нагадаємо, українські воїни продовжують операцію у Курській області. Бойові дії розпочалися минулого тижня.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав, що станом на сьогодні українські захисники контролюють 82 населені пункти в регіоні. Ще у вівторок їх було 74.
На цьому тлі Росія вирішила перекинути в регіон резерви, оскільки вона намагається зупинити наступ ЗСУ. Але українські військові продовжують просування, офіційна інформація про це з'являлася кілька останніх днів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.