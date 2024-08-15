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Sky News заметило скопление боевых вертолетов РФ в аэропорту "Курск": спутниковые снимки

Четверг 15 августа 2024 18:35
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Sky News заметило скопление боевых вертолетов РФ в аэропорту "Курск": спутниковые снимки Иллюстративное фото: Россия перебросила Ка-52 в аэропорт "Курск" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты направили большое количество боевых самолетов в аэропорт "Курск", который находится в нескольких километрах от города Курск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, спутниковый снимок аэропорта, который был сделан еще 22 июля, показывает, что там не было скопления российской боевой авиации. Тогда возле взлетно-посадочной полосы были видны только два вертолета и пять истребителей.

Но спутниковые снимки, которые были сделаны вчера, 14 августа, показывают уже кардинально другую ситуацию. На снимке заметны 14 вертолетов, которые припаркованы по всей длине аэропорта. Также видны четыре истребителя.

Фото: скопление вертолетов в аэропорту "Курск" (news.sky.com)

"Наблюдается значительное увеличение количества вертолетов: с двух вертолетов Ми-24/35 или Ми-8/17 в июле до четырнадцати вертолетов в августе, включая, возможно, три вертолета Ка-52 "Аллигатор", - рассказал в комментарии изданию сотрудник Королевского института оборонных исследований Британии Джастин Бронк.

При этом журналисты уточняют, что спутниковые снимки недостаточно детализированы, чтобы определить, какие именно самолеты находятся в аэропорту "Курск".

Издание предполагает, что такое скопление авиации является частью российского ответа на операцию украинских защитников в Курской области.

Что предшествовало

Напомним, украинские воины продолжают операцию в Курской области. Боевые действия начались там на прошлой неделе.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал, что по состоянию на сегодня украинские защитники контролируют 82 населенных пункта в регионе. Еще во вторник их было 74.

На этом фоне Россия решила перебросить в регион резервы, поскольку она пытается остановить наступление ВСУ. Но украинские военные продолжают продвижение, официальная информация об этом появлялась несколько последних дней.

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