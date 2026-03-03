"Скринька Пандори": Двоє союзників виступили проти швидкого вступу України до ЄС

Позиція Києва та план Зеленського

Президент Володимир Зеленський розглядає членство в ЄС до 1 січня 2027 року як якір для безпеки та процвітання України після завершення війни. Чітка дата вступу може стати вирішальним аргументом для українців у разі прийняття болючих компромісів у мирному врегулюванні, особливо якщо країна не отримає негайного членства в НАТО.

Віце-прем'єр-міністр Тарас Качка зазначив, що Київ готовий до додаткових моніторингових механізмів та перехідних періодів щодо субсидій, аби заспокоїти нинішніх членів блоку.

"Це необхідно для встановлення тривалого та справедливого миру в Європі", - наголосив він.

Скептицизм у Брюсселі та європейських столицях

Попри дипломатичні зусилля, Франція та Німеччина приватно висловлюють сумніви щодо прискорення процесу. Дипломати вказують на кілька критичних перепон:

Корупція: європейські чиновники вважають, що Україна ще не завершила необхідні реформи.

Популізм: уряди ЄС побоюються зростання антиєвропейських настроїв у своїх країнах через швидке розширення.

Бюрократія: кожен крок вступу вимагає одностайного схвалення всіх 27 членів, а Угорщина вже неодноразово блокувала українські питання.

Ідея "зворотного розширення", яку просувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (вступ з обмеженим доступом до коштів до завершення всіх реформ), наразі вважається дипломатично "мертвою".

Альтернативний шлях: поетапна інтеграція

Аналітики вважають повний вступ у найближчі три роки нереалістичним. Замість цього Україні можуть запропонувати модель "прискореної інтеграції". Вона передбачає поступове приєднання до єдиного ринку, енергетичних та цифрових програм ЄС ще до офіційного отримання статусу члена.

Водночас Єврокомісія продовжує наполягати на важливості членства України, аргументуючи це посиленням військового потенціалу всього блоку перед загрозою майбутньої агресії з боку РФ.