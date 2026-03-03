"Скринька Пандори": Двоє союзників виступили проти швидкого вступу України до ЄС

Україна прагне приєднатися до Євросоюзу до 2027 року, проте ця ініціатива зустріла серйозний опір з боку ключових урядів ЄС. Європейські столиці побоюються "відкриття скриньки Пандори" через занадто швидкий вступ Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Президент Володимир Зеленський розглядає членство в ЄС до 1 січня 2027 року як якір для безпеки та процвітання України після завершення війни. Чітка дата вступу може стати вирішальним аргументом для українців у разі прийняття болючих компромісів у мирному врегулюванні, особливо якщо країна не отримає негайного членства в НАТО.
Віце-прем'єр-міністр Тарас Качка зазначив, що Київ готовий до додаткових моніторингових механізмів та перехідних періодів щодо субсидій, аби заспокоїти нинішніх членів блоку.
"Це необхідно для встановлення тривалого та справедливого миру в Європі", - наголосив він.
Попри дипломатичні зусилля, Франція та Німеччина приватно висловлюють сумніви щодо прискорення процесу. Дипломати вказують на кілька критичних перепон:
Ідея "зворотного розширення", яку просувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (вступ з обмеженим доступом до коштів до завершення всіх реформ), наразі вважається дипломатично "мертвою".
Аналітики вважають повний вступ у найближчі три роки нереалістичним. Замість цього Україні можуть запропонувати модель "прискореної інтеграції". Вона передбачає поступове приєднання до єдиного ринку, енергетичних та цифрових програм ЄС ще до офіційного отримання статусу члена.
Водночас Єврокомісія продовжує наполягати на важливості членства України, аргументуючи це посиленням військового потенціалу всього блоку перед загрозою майбутньої агресії з боку РФ.
Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Відтоді країна виконала низку рекомендацій щодо судової реформи та боротьби з корупцією, що дозволило офіційно відкрити переговори про вступ у грудні 2023 року.
Україна прагне отримати політичне рішення щодо вступу до ЄС до 2027 року, про що раніше заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
Однак єврокомісар з питань розширення Марта Кос стримано оцінила такі амбіції. Вона підкреслила, що нинішня методологія розширення розрахована на мирний час, а для прискореної інтеграції України знадобиться перегляд правил, що діяли останні 40 років.