"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"

Скринінг здоров'я 40+

Нагадаємо, українці можуть долучитися до національної програми "Скринінг здоров’я 40+" через застосунок "Дія" та отримати виплату на "Дія.Картку" ПриватБанку. Розмір допомоги становить 2000 гривень, а кошти зараховуються на картку протягом семи днів після її активації.

Детально про те, хто має право на участь у програмі, які медичні обстеження будуть безоплатними, а також як ініціатива реалізовуватиметься в селах і прифронтових районах, читайте в матеріалі РБК-Україна.